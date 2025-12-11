বিএপিএলসির নতুন সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সংগঠন বিএপিএলসিতে নতুন সভাপতি

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজের (বিএপিএলসি) নতুন সভাপতি হয়েছেন ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রিয়াদ মাহমুদ। এ ছাড়া নতুন কমিটিতে সহসভাপতি হয়েছেন সায়হাম কটন মিলসের এমডি সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ।

সহ সভাপতি সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ

গত মাসে সংগঠনটির ২০২৬-২৭ মেয়াদের জন্য পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিএপিএলসির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বিএপিএলসির নির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন দেশ গার্মেন্টসের চেয়ারম্যান রোকেয়া কাদের, আমরা নেটওয়ার্কসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সৈয়দ ফরহাদ আহমেদ, ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নুরুন নেওয়াজ, শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুস, এশিয়া ইনস্যুরেন্সের এমডি ও সিইও মো. ইমাম শাহীন, গ্রিনডেল্টা ইনস্যুরেন্সের এমডি ও সিইও ফারজানা চৌধুরী, এপেক্স স্পিনিং অ্যান্ড নিটিং মিলসের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার আহমেদ, এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশনের এমডি ও সিইও হুমায়ূন রশিদ, ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্সের এমডি ও সিইও মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম, ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের পরিচালক জিয়াদ রহমান, রবি আজিয়াটার পরিচালক শরীফ শাহ জামাল রাজ, পিপলস ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান জাফর আহমেদ পাটওয়ারী, চার্টার্ড লাইফ ইনস্যুরেন্সের পরিচালক মো. শরীফ হাসান, সামিট পাওয়ারের এমডি মনিরুল ইসলাম আখন্দ, রংপুর ফাউন্ড্রির পরিচালক চৌধুরী কামরুজ্জামান, প্রভাতী ইনস্যুরেন্সের এমডি মো. জাহিদুল ইসলাম, ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্সের সিইও হাসান তারেক, জিকিউ বলপেনের এমডি উজ্জ্বল কুমার সাহা এবং ই-জেনারেশনের এমডি মো. আবদুল্লাহ আল এমরান।

