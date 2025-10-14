দাম কমার শীর্ষে ইনফরমেশন সার্ভিসেস

সপ্তাহের তৃতীয় দিন আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কিছুটা বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৬০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬০৬ দশমিক ৪২ কোটি টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫৩০ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৯৭ দশমিক ২৬ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩০ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৮ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১১১ দশমিক ৬২ পয়েন্টে। আজ কমেছে ৬ দশমিক ১১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৪ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৫ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৪ দশমিক ২৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১০৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৩৩টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড।
আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ৮ দশমিক ৮৫ শতাংশ কমে ৮৫ দশমিক ৪০ টাকায় নেমে এসেছে। গতকাল সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৯৩ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল সোমবার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ দশমিক ২০ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে চতুর্থ স্থানে আছে ইনটেক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ০৫ শতাংশ। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩১ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ২৯ টাকা।
আজ মূল্যহ্রাসের দিক থেকে পঞ্চম স্থানে আছে প্রগতি ইনস্যুরেন্স। আজ এই ব্যাংকের শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ০৩ শতাংশ। গতকাল সোমবার শেয়ারটির দাম ছিল ৮৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৮০ দশমিক ৯০ টাকা।