এমডির শেয়ার কেনার ঘোষণায় লেনদেনের শীর্ষে স্কয়ার ফার্মা

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) শেয়ার কেনার ঘোষণায় লেনদেনের শীর্ষে উঠে এসেছে কোম্পানিটি। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) আজ মঙ্গলবার লেনদেনের শীর্ষে ছিল স্কয়ার ফার্মা। এদিন কোম্পানিটির ১৪ কোটি টাকার শেয়ারের হাতবদল হয়।
গতকাল সোমবার শেয়ারবাজার থেকে কোম্পানিটির ২০ লাখ শেয়ার কেনার ঘোষণা দেন স্কয়ার ফার্মার এমডি তপন চৌধুরী। এই ঘোষণার পরই মূলত কোম্পানিটির শেয়ারের প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়ে যায়। তাতে কোম্পানিটির শেয়ারের লেনদেন ও দাম উভয়ই বেড়েছে। ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, গত দুদিনে ঢাকার বাজারে স্কয়ার ফার্মার প্রতিটি শেয়ারের দাম ৪ টাকা বেড়েছে। গত দুদিনে ঢাকার বাজারে স্কয়ার ফার্মার প্রায় ১৩ লাখ ৩৬ হাজার শেয়ারের হাতবদল হয়। এর মধ্যে আজ হাতবদল হয়েছে প্রায় ৭ লাখ ৬ হাজার শেয়ারের।
এদিকে, বাজার থেকে কোম্পানিটির ২০ লাখ শেয়ার কেনার যে ঘোষণা তপন চৌধুরী দিয়েছেন, তাতে বলা হয় যে মূল বাজারের পাশাপাশি ব্লক মার্কেটের মাধ্যমে তিনি এই শেয়ার কিনবেন ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে। এরপর গত দুদিনে ব্লক মার্কেটেও বেড়েছে কোম্পানিটির শেয়ারের লেনদেন। আজ ব্লক মার্কেটে স্কয়ার ফার্মার ১ লাখ ২৫ হাজার শেয়ারের হাতবদল হয়। মাত্র দুটি লেনদেনের মাধ্যমে এই শেয়ারের হাতবদল হয়েছে। ব্লক মার্কেটে হাতবদল হওয়া শেয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম ছিল যথাক্রমে ২০২ ও ২০১ টাকা।
সাধারণ মার্কেটের চেয়ে ব্লক মার্কেটের মূল পার্থক্য হচ্ছে ব্লক মার্কেটে ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনই পূর্বপরিচয়ের সূত্রে শেয়ারের দাম ও হাতবদলের বিষয়টি বাজারের বাইরে সমঝোতা করে থাকেন। এরপর ব্লক মার্কেটের মাধ্যমে শুধু শেয়ারের হাতবদলের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। সাধারণত বড় অঙ্কের শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে ব্লক মার্কেটের ব্যবহার হয়। আর সাধারণ বাজারে ক্রেতা–বিক্রেতা থাকেন অপরিচিত। বাজারদরের ভিত্তিতেই সাধারণ বাজার থেকে শেয়ার কিনতে হয়। সাধারণ বাজারে বড় অঙ্কের শেয়ারের ক্রয়াদেশ দিলে তাতে দামের ওপর প্রভাব পড়ে। এ কারণে বড় অঙ্কের শেয়ার কেনাবেচায় ব্লক মার্কেটের ব্যবহার হয়।
এদিকে ঢাকার বাজারে আজ স্কয়ার ফার্মার প্রতিটি শেয়ারের দাম ২ টাকা বা এক শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২০২ টাকা ৪০ পয়সায়। এদিন ঢাকার বাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ ২০৪ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।