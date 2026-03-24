আজ দাম কমার শীর্ষে বিআইএফসি

ঈদের পর আজ মঙ্গলবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয়েছে। আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক কমলেও লেনদেন বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার। ঈদের আগে শেষ কর্মদিবস গত সপ্তাহের সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪৬০ কোটি ৩০ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৮৪ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬৮ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৭২ দশমিক ৬০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৯৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ১১ দশমিক ৪৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩৯ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৯১ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৪৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিআইএফসি। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফিন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬২ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বে লিজিং। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফিনিক্স ফিন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।