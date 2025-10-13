শেয়ারবাজার
১০% নগদ লভ্যাংশ দেবে বিডি ল্যাম্পস

বাণিজ্য ডেস্ক

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে বিডি ল্যাম্পস। ওই সময়ের জন্য কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সুপারিশ করেছে। একই সঙ্গে জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করেছে তারা।

আজ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১১ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিডি ল্যাম্পসের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। সেই সঙ্গে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩ নভেম্বর।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০২৫ অর্থবছরে শেয়ারপ্রতি (ইপিএস) লোকসান হয়েছে ৬ টাকা ২২ পয়সা। শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৩৯ টাকা ৯৩ পয়সা।

একই সঙ্গে চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করেছে বিডি ল্যাম্পস। ডিএসইর ওয়েবসাইটের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এ সময় কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ১৯ পয়সা—গত বছরের একই সময়ে যা ছিল ৫ টাকা ৫৯ পয়সা। এই সময় শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ দাঁড়িয়েছে ৫ টাকা ১৪ পয়সা, আগের বছর ছিল ঋণাত্মক ২০ টাকা ৮০ পয়সা।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরের ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কমেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানির রাজস্ব আয় বেড়েছে ১৫ দশমিক ৭ শতাংশ এবং মোট মুনাফা বেড়েছে ৪ দশমিক ০৮ শতাংশ; কিন্তু আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং শুল্কহার ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ায় নিট ক্ষতি হয়েছে। সরবরাহকারীদের প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ ধনাত্মক হয়েছে।

এর আগে ২০২৪ সালে কোম্পানিটি ৫ শতাংশ নগদ ও সমপরিমাণ বোনাস লভ্যাংশ দিয়েছে। ২০২৩ সালে ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে তারা।

