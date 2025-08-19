যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন এক হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৩৭ দশমিক ৫ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ১৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মেঘনা সিমেন্ট।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল সোমবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৫ দশমিক ৪ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ দশমিক ১ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ৮ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফার্স্ট আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ শতাংশ বা ২০ পয়সা, গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এফ এ এস ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৫০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা বিডি ফিন্যান্সের শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৮০ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১০ দশমিক ১০ টাকা।