আজ দাম কমার শীর্ষে মেঘনা পেট্রোলিয়াম

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৬৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৫৩৩ কোটি ৯০ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৩ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২১ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৩ দশমিক ২৯ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ১৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৬২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৬৪টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে মেঘনা পেট্রোলিয়াম।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে মেঘনা পেট্রোলিয়াম। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ০৮ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২০৯ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৯২ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮১ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৮৬ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৮১ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে হামিদ ফেব্রিক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৭৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ১ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৭০ পয়সা।