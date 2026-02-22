আজ দাম কমার শীর্ষে এশিয়াটিক ল্যাব

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন—উভয়েরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৬৮ কোটি ৮ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৫৫৯ কোটি ৯৯ লাখ টাকার।
গত সপ্তাহে টানা কয়েক দিন সূচকের পতন হয়েছে। আজ লেনদেন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৪৬৭ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৩০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১০৪ দশমিক ১৯ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৯৪টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৭১টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৩ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫৭ টাকা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল। গত বৃহস্পতিবার এই ইউনিটের দাম ছিল ৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফার কেমিক্যাল। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৩ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ১৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ন্যাশনাল ব্যাংক। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফ্যামিলি টেক্স । বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ।