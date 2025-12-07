আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সামিট অ্যালায়েন্স

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ২০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ২৬৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছিল ৩৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার। গত বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪০৫ কোটি ৪১ লাখ টাকার। অর্থাৎ বুধবারের পর লেনদেন প্রতিদিনই কমেছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৭২ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৩ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ২০ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৬ দশমিক ১১ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৫ দশমিক ৫১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১০টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২০৯টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৮টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেডের।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সামিট অ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪১ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে গ্রিন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড। গত বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা, দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৮০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে তসরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ০৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে গোল্ডেন সন লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১১ টাকা।