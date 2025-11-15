ওয়ালটনের লোগো
তিন মাসে ওয়ালটনের মুনাফা ২২১ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইলেকট্রনিকস খাতের দেশীয় জায়ান্ট ওয়ালটনের মুনাফা ৪৯ শতাংশ বেড়েছে। চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই–সেপ্টেম্বর) কোম্পানিটি মুনাফা করেছে প্রায় ২২১ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে কোম্পানিটির মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৪৯ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে মুনাফা বেড়েছে ৭২ কোটি টাকা বা ৪৯ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ওয়ালটন ১ হাজার ৪৫১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২১৫ কোটি টাকা। সেই হিসাবে গত বছরের জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের চেয়ে চলতি বছরের একই সময়ে কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়েছে প্রায় ২৩৬ কোটি টাকার বা সাড়ে ১৯ শতাংশ। তবে ব্যবসা যতটা প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তার চেয়ে দ্বিগুণের বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে কোম্পানিটির মুনাফায়। যার বড় কারণ ব্যাংকঋণের সুদ ব্যয়সহ আর্থিক খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাওয়া। পাশাপাশি কমেছে প্রশাসনিক ব্যয়ও।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ব্যাংকঋণের সুদসহ কোম্পানিটির আর্থিক খরচের পরিমাণ ছিল প্রায় ১২৩ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়ায় ৪১ কোটি টাকায়। ফলে এ খাতে কোম্পানিটির বড় অঙ্কের খরচ কমেছে, যা কোম্পানিটির মুনাফা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে।

কোম্পানি–সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ নানা সমস্যার মধ্যেও কোম্পানিটি চলতি বছরের জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ভালো ব্যবসা করেছে। খরচ কমাতে ও ব্যবসা বিক্রি বাড়াতে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের নেওয়া নানা পদক্ষেপের সুফল পাওয়া গেছে ব্যবসা ও মুনাফায়।

জানতে চাইলে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজের কোম্পানি সচিব রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ব্যবসায় খুব ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ ছাড়া নানা খাতে খরচ কমানোর নানা উদ্যোগের সুফলও আমরা পেয়েছি। সব মিলিয়ে তাই মুনাফা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। এই ধারাবাহিকতা আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।’

কোম্পানিটি জানিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই–সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ক্রেতাদের কাছ থেকে কোম্পানিটির আয় গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১২৫ কোটি টাকা বেড়েছে। পাশাপাশি কাঁচামাল ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী বাবদ খরচ কমেছে ৩২৫ কোটি টাকা।

ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ ২০২০ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। বর্তমানে এটি শেয়ারবাজারে ভালো মানের কোম্পানি হিসেবে এ শ্রেণিভুক্ত। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৩৬৪ টাকা।

