শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে প্রিমিয়ার লিজিং

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৮৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার ৩৫২ কোটি ৪৯ লাখ টাকার। অর্থাৎ টানা দুই দিন লেনদেন হলো ৪০০ কোটি টাকার কম।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৪৬ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ৯৯৫ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ২০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৯৯ দশমিক ১২ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৫৯টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৫৬টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭৫টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রিমিয়ার লিজিং।

প্রিমিয়ার লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১১ দশমিক ১১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৬ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩২ পয়সা।

বিচ হ্যাচারি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিচ হ্যাচারি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৬ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩২ টাকা ৪০ পয়সা।

বিআইএফসি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বিআইএফসি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা।

আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৮ টাকা ১০ পয়সা।

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ১০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩৪ পয়সা।

