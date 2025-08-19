শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন এক হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৩৭ দশমিক ৫ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে মেঘনা সিমেন্ট।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে মেঘনা সিমেন্ট। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ বা ৪ দশমিক ২০ টাকা। গতকাল সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪২ দশমিক ২ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪৬ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিচ হ্যাচারি লিমিটেড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ বা ৪ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৩ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্কের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ বা ৫ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৫৪ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৪৮ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫১ দশমিক ৫ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা শার্প ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ১ দশমিক ১০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৭ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৭০ টাকা।