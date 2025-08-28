শেয়ারবাজার

শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল বুধবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১৩২ দশমিক ৩১ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ২৮১টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ৮৬টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৩১টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক।

১. ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক

আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক কোম্পানি। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ বা ৯ দশমিক ৬০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০৫ দশমিক ৭০ টাকা।

২. এইচআর টেক্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এইচআর টেক্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ২ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৮ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ দশমিক ৩০ টাকা।

৩. এনার্জি প্যাক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এনার্জি প্যাক পাওয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ বা ২ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২০ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২২ দশমিক ৫০ টাকা।

৪. বেস্ট হোল্ডিং

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বেস্ট হোল্ডিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ বা ১ দশমিক ৬০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ২০ টাকা।

৫. প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ বা ১ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৯ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম হয়েছে ২১ দশমিক ৭০ টাকা।

