যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য গতকালের তুলনায় লেনদেন কিছুটা কমেছে। আজ লেনদেন ১ হাজার ১৭৭ দশমিক ৭৬ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ২৩৮টি কোম্পানির শেয়ারের এবং কমেছে ১১৪ কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে বিআইএফসি।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে বিআইএফসি। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ১০ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। গতকাল রোববার দিন শেষে এর দাম ছিল পাঁচ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৫০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ বা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ২ দশমিক ২ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ বা ২০ পয়সা। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৪ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ২ দশমিক ২ টাকা।