আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে এনআরবিসি ব্যাংক

সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস আজ বুধবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৬৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৪৫৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৫৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৯৯৯২ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৯ দশমিক ০৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১০০৯ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১৩ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৭ দশমিক ৮৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৯৩টি কোম্পানির শেয়ারের, কমেছে ১৩১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে এনআরবিসি ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এনআরবিসি ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৯১ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এসবিএসি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৮৩ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এ বি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪ টাকা ৪০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে রূপালি ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ২০ পয়সা।