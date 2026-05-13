তিন মাসে ইসলামী ব্যাংকের লোকসান ২৮৮ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছে। এই তিন মাসে ব্যাংকটির লোকসান হয়েছে প্রায় ২৮৮ কোটি টাকা।

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে ব্যাংকটি তাদের আর্থিক অবস্থার এই চিত্র প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, গত বছর প্রথম প্রান্তিকে ব্যাংকটি মুনাফায় ছিল। কিন্তু এবার তারা লোকসানে চলে গেছে। শেয়ারপ্রতি আয়ও (ইপিএস) কমেছে।

ইসলামী ব্যাংকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম তিন মাসে ইসলামী ব্যাংকের সমন্বিত শেয়ারপ্রতি আয় ১ টাকা ৭৯ পয়সা ঋণাত্মক (লোকসান) হয়েছে। গত বছরের (২০২৫) একই সময়ে শেয়ারপ্রতি আয় (মুনাফা) ছিল ১৮ পয়সা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় কমেছে ১ টাকা ৯৭ পয়সা।

ইসলামী ব্যাংক জানিয়েছে, আমানতের বিপরীতে মুনাফা দেওয়ার পরিমাণ ও খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানে টাকা খাটিয়ে সেখান থেকেও আশানুরূপ মুনাফা করতে পারেনি তারা। সব মিলিয়েই এই বড় লোকসান।

বর্তমানে পুঁজিবাজারে ইসলামী ব্যাংকের মোট শেয়ার ১৬০ কোটি ৯৯ লাখ ৯০ হাজার ৬৬৮টি। সেই হিসাবে বছরের প্রথম তিন মাসে ব্যাংকটির মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮৮ কোটি ১৮ লাখ টাকা।

মুনাফায় ধস নামলেও ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিএসে বড় উন্নতি দেখা গেছে। গত বছরের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ারপ্রতি ১৬ টাকা ১৬ পয়সা নগদ ঘাটতি ছিল, এবার তা ইতিবাচক ধারায় ফিরে ১ টাকা ৩৫ পয়সা হয়েছে। মূলত চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে নতুন ঋণ বিতরণ কমে যাওয়ার ফলে নগদ প্রবাহের এই উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ব্যাংকটি।

তবে সর্বশেষ প্রান্তিকে বড় অঙ্কের লোকসান হওয়ায় ব্যাংকের মূল সম্পদে প্রভাব পড়েছে। ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি সম্পদ ছিল ৪৪ টাকা ৩১ পয়সা, ২০২৬ সালের একই সময়ে কমে দাঁড়িয়েছে ৪২ টাকা ৫৬ পয়সায়। লোকসানের কারণেই মূলত সম্পদমূল্যে এই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি ডিএসইতে ব্যাংকটি তাদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তারিখ পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে। আগামী ২৫ জুনের পরিবর্তে ২৮ জুন সকাল ১০টায় ব্যাংকটির এজিএম অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে বড় ধরনের লোকসানের খবর প্রকাশিত হলেও আজ বাজারে ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের দরে পরিবর্তন দেখা যায়নি। আজ দুপুর ১২টা ৮ মিনিট পর্যন্ত ব্যাংকটির শেয়ার ৩২ টাকা ৬০ পয়সায় লেনদেন হয়েছে, আগের দিনের সমপরিমাণ। অর্থাৎ দর অপরিবর্তিত আছে।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৫২ হাজার ৪৮৫ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। ব্যাংকটির সর্বশেষ এজিএম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর। ওই সময় (২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য) এবং তার আগের কয়েক বছর (২০১৬-২০২৩) ব্যাংকটি টানা ১০ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।

