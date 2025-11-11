শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আল–আরাফাহ্‌

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজও ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৩৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৮৭২ দশমিক ৭৬ পয়েন্ট। সোমবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১২ দশমিক ০১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৪ শতাংশ। ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১৭ দশমিক ১৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৩ শতাংশ। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯১৭ দশমিক ১১ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৫ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৮৩টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৪৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬২টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আল–আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক।

আল–আরাফাহ্‌

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৩ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ।

বিপিপিএল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বিপিপিএল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

ইফাদ অটোস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ইফাদ অটোস। সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা ৮০ পয়সা; অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৯ শতাংশ।

রানার অটো

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রানার অটো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। সোমবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩৮ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪১ টাকা ৯০ পয়সা।

অগ্নি সিস্টেমস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে অগ্নি সিস্টেমস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ২৮ শতাংশ। সোমবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা ৩০ পয়সা।

