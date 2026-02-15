শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক

বাণিজ্য ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের বড় উত্থান হয়েছে। সেই সঙ্গে লেনদেন হয়েছে প্রায় ১ হাজার ২৭৬ কোটি টাকার শেয়ারের।

আজ রোববার সকাল থেকেই লেনদেনে গতি দেখা গেছে। দিন শেষে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বরের পর আজ সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। সেদিন ডিএসইতে ১ হাজার ৪০১ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৬০০ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২০০ দশমিক ৭২ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ৭১ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১২৭ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৩০ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৭৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৪৫ দশমিক ১৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৮৬ দশমিক ১৮ পয়েন্ট বা ৪ দশমিক ১৮ শতাংশ।

দেখে নেওয়া যাক, আজ দাম কমায় শীর্ষ কোম্পানি কোনগুলো—

ইসলামী ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ইসলামী ব্যাংক। গত মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৫২ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪৯ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ।

জিল বাংলা

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে জিল বাংলা। মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৩৮ টাকা ৫০ টাকা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

জুট স্পিনার্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জুট স্পিনার্স। মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২১৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২১১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

অ্যাপেক্স স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাপেক্স স্পিনিং। মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২২৯ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২২১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

ইসলামিক ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইসলামিক ফাইন্যান্স। মঙ্গলবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১০ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ।

