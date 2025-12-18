শেয়ারবাজার

প্রথম নারী এমডি পেল ডিএসই

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন নুজহাত আনোয়ার। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আজ বৃহস্পতিবার তাঁর নিয়োগ অনুমোদন করেছে। ডিএসইর ইতিহাসে তিনিই হবেন প্রথম নারী এমডি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএসই এ তথ্য জানিয়েছে।

ডিএসই জানিয়েছে, নুজহাত আনোয়ারের আর্থিক বাজার, ব্যাংকিং ও উন্নয়ন অর্থায়নে দুই দশকের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর আগে তিনি বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনে (আইএফসি) কর্মরত ছিলেন। আইএফসিতে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের একাধিক নেতৃত্বস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেন নুজহাত আনোয়ার। তিনি বতসোয়ানা ও নামিবিয়ায় আইএফসির কান্ট্রি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি গাবোরোনে আইএফসির কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও টেকসই বিনিয়োগ কর্মসূচি এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর হাত ধরেই বতসোয়ানায় আইএফসির প্রথম বিনিয়োগ যায়।

পুঁজি ব্যবস্থাপনা, ট্রেজারি ও তারল্য, লেনদেন সেবা, পোর্টফোলিও অপটিমাইজেশন এবং বাজার উন্নয়ন ও অ্যাডভোকেসিতে নুজহাত আনোয়ারের দক্ষতা রয়েছে। কর্মজীবনের শুরুর দিকে তিনি সিটিব্যাংক বাংলাদেশ ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশে বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পদে ১৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে (ফাইন্যান্স) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন নুজহাত।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নুজহাত আনোয়ারের নিয়োগ বিষয়ে ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, গত এক বছরে নমিনেশন অ্যান্ড রেমুনারেশন কমিটি (এনআরসি) ও পরিচালনা পর্ষদ ডিএসইর জন্য একজন দক্ষ নেতৃত্ব নিয়োগে কাজ করেছে। নুজহাত আনোয়ারের চমৎকার নেতৃত্বগুণ, দেশ-বিদেশে আর্থিক খাতের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও দেশের পুঁজিবাজার রূপান্তরের প্রতি গভীর আগ্রহ রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, তার এসব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ডিএসইকে আগামী দিনে সফলভাবে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। দ্রুততম সময়ে নুজহাত আনোয়ারের দায়িত্ব গ্রহণ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের আগস্টে পদত্যাগ করেন ডিএসইর তৎকালীন এমডি তারিক আমিন ভূঁইয়া। তাঁর পদত্যাগের পর থেকে প্রায় এক বছর ধরে সংস্থাটির এমডি পদটি শূন্য ছিল। এরপর ২০২৩ সালের আগস্টে বিএসইসির তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক এ টি এম তারিকুজ্জামান ডিএসইর এমডি হন। ২০২৪ সালের মে মাসে তারিকুজ্জামান পদত্যাগ করে বিএসইসি কমিশনার হিসেবে যোগ দেন। তখন থেকে ডিএসইর পূর্ণকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদটি শূন্য রয়েছে; ভারপ্রাপ্ত লোক দিয়ে কাজ চালানো হতো।র

