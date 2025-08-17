শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ আবার লেনদেন ৮০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮০১ দশমিক ৭১ কোটি টাকার। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ২০৫টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৩৫টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫৮টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স।

ফারইস্ট ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৩ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৯ টাকা।

আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ বা ২০ পয়সা। দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবার এর দাম ছিল ৩ দশমিক ৭ টাকা।

লিগ্যাসি ফুটওয়্যার

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে লিগ্যাসি ফুটওয়্যার। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ বা ১ দশমিক ৫০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭০ দশমিক ৮ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৬৮ দশমিক ৩০ টাকা।

গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ বা ১০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৮০ টাকা।

সাফকো স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সাফকো স্পিনিংয়ের শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৪ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১৪ টাকা।

আরও পড়ুন