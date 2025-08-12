যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। গতকাল সোমবারের তুলনায় আজ লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৬৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১১৫টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২২টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৬০টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এসআইবিএল।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এসআইবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৪১ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এর দাম ছিল ৭ দশমিক ৮ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭ দশমিক ৩ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে রতনপুর স্টিল রি রোলিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৯ দশমিক ৮০ টাকা। গতকাল দাম ছিল ১০ দশমিক ৩০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মুন্নু সিরামিক। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৯০ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৮৩ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৬ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা মালেক স্পিনিংয়ের শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬২ শতাংশ বা ১ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ২৮ দশমিক ৯০ টাকা।