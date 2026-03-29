আজ দাম কমার শীর্ষে প্রাইম টেক্স

আজ রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৪৬ কোটি ৪২ লাখ টাকার। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৬০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৭২ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪৪ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ১১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৭ দশমিক ৫৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭০ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ দশমিক ৩৯ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ২১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৫০টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩০টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে প্রাইম টেক্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১৯ টাকা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সি পার্ল। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪০ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৮ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫৯ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৪৩ টাকা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফিনিক্স ফাইন্যান্স। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ।