১ কোটি ১৪ লাখ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করবে অ্যাপেক্স ফুডস

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত অ্যাপেক্স ফুডসের মুনাফা এক বছরের ব্যবধানে ১৩ শতাংশ বেড়েছে। তবে মুনাফা বাড়লেও কোম্পানিটির লভ্যাংশ বাড়েনি। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় গত ২০২৪–২৫ অর্থবছরেও কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের জন্য ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।
কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদ গত অর্থবছরের আয়–ব্যয় পর্যালোচনা করে লভ্যাংশের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বুধবার এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর নিয়ম অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এসব সিদ্ধান্তের কথা বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
গত অর্থবছর শেষে কোম্পানিটির মুনাফার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। তার আগের বছর যার পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২৩ লাখ টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোম্পানিটির মুনাফা ৪৩ লাখ টাকা বা প্রায় ১৩ শতাংশ বেড়েছে।
১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত অ্যাপেক্স ফুডস শতভাগ হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। এটি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ১৯৮১ সালে। এটি স্বল্প মূলধনি একটি কোম্পানি। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন ৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্য বা ফেস ভ্যালুর ৫৭ লাখ শেয়ারে বিভক্ত।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সাল থেকে কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের একটানা ২০ শতাংশ করে নগদ লভ্যাংশ দিয়ে আসছে। তাতে শেয়ারের বাজারমূল্য যাই থাকুক না কেন প্রতি শেয়ারের বিপরীতে শেয়ারধারীরা বছর শেষে ২ টাকা করে লভ্যাংশ পাচ্ছেন। সর্বশেষ ২০২৪–২৫ অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২৫ সালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঢাকার বাজারে গতকাল বৃহস্পতিবার কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ২৩২ টাকা।
কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের জন্য যে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে তাতে লভ্যাংশ বাবদ কোম্পানিটির খরচ হবে ১ কোটি ১৪ লাখ টাকা। যার মধ্যে সিংহভাগই পাবেন কোম্পানিটির উদ্যোক্তা–পরিচালকেরা। কারণ, কোম্পানিটির মোট শেয়ারের মধ্যে ৫৩ দশমিক ৩৯ শতাংশই রয়েছে উদ্যোক্তা–পরিচালকদের হাতে। সেই হিসাবে কোম্পানিটির উদ্যোক্তা–পরিচালকেরা ঘোষিত লভ্যাংশ বাবদ পাবেন প্রায় ৬১ লাখ টাকা। ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীরা পাবেন প্রায় ৪৫ লাখ টাকা। কারণ, কোম্পানিটির ৩৯ দশমিক ৪০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। আর বাকি ৭ দশমিক ২১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে। সেই হিসাবে লভ্যাংশ বাবদ কোম্পানিটির শেয়ারের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা পাবেন প্রায় ৮ লাখ টাকা।
এদিকে মুনাফা ও লভ্যাংশ ঘোষণার খবরেও গতকাল শেয়ারবাজারে কোম্পানিটির শেয়ারের দরপতন হয়েছে। এদিন ঢাকার বাজারে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ১৩ টাকা বা সোয়া ৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৩২ টাকায়। কোম্পানিটি শেয়ারবাজারে ভালো মৌলভিত্তি এ শ্রেণিভুক্ত কোম্পানি।