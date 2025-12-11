শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে দেশবন্ধু

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।

আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৬৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৫৩৩ কোটি ৯০ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬৩ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২১ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৪ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৪৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৩ দশমিক ২৯ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৪ দশমিক ১৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৬২টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৬৪টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে দেশবন্ধু।

দেশবন্ধু

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে দেশবন্ধু। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ১৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ।

মুন্নু অ্যাগ্রো

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১২ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩৯ টাকা ৬০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ।

মুন্নু ফেব্রিক্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিক্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬১ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২০ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২ টাকা ৭০ পয়সা।

মেঘনা ইনস্যুরেন্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে মেঘনা ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৮ টাকা ৮০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৯ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা।

