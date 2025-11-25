শেয়ারবাজার

আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সিমটেক্স

বাণিজ্য ডেস্ক

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও প্রধান সূচক কিছুটা কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমলেও তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

গতকালের মতো আজও ডিএসইর লেনদেন ৬০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬৩৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৬৩৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকার। রোববার লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১৮ দশমিক ২৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৬ দশমিক ৫৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫৫ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৩২ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক ৬৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১২৯টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২২৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩০টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সিমটেক্স।

সিমটেক্স

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজও প্রথম স্থানে আছে সিমটেক্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ।

ইনটেক

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৭ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা ৬০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এআইবিএল ফার্স্ট ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৭০ পয়সা।

ইবিএল এনআরবি

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৭০ পয়সা।

