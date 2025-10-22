৯ মাসে ২,১৬৬ কোটি টাকার ব্যবসা লাফার্জহোলসিমের

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত সিমেন্ট খাতের বহুজাতিক কোম্পানি লাফার্জহোলসিম চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ৩৫৬ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। সেই সঙ্গে এই ৯ মাসের জন্য শেয়ারধারীদের ১৮ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ঘোষিত এই লভ্যাংশবাবদ কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের প্রতিটি শেয়ারের জন্য ১ টাকা ৮০ পয়সা লভ্যাংশ দেবে।
কোম্পানিটির পর্ষদের গতকাল মঙ্গলবারের সভায় চলতি বছরের ৯ মাসের আর্থিক হিসাব চূড়ান্ত করে লভ্যাংশের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পর্ষদ সভা শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানিটি মুনাফা ও লভ্যাংশের এই তথ্য জানিয়েছে।
কোম্পানিটি জানিয়েছে, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে কোম্পানিটির মুনাফা আগের বছরের চেয়ে ২৫ কোটি টাকা বা সাড়ে ৭ শতাংশ বেড়েছে। গত বছরের প্রথম ৯ মাসে কোম্পানিটি মুনাফা করেছিল ৩৩১ কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫৬ কোটি টাকায়। এর মধ্যে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে মুনাফা করেছে ১২০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে কোম্পানিটির ৯ মাসের মুনাফার প্রায় ৩৪ শতাংশই এসেছে এই তিন মাসে। আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে লাফার্জহোলসিমের মুনাফা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩২ কোটি টাকা বা ৩৬ শতাংশ বেড়েছে। গত বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে কোম্পানিটি মুনাফা করেছিল ৮৮ কোটি টাকা।
এদিকে কোম্পানিটি অন্তর্বর্তীকালীন যে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, তাতে লভ্যাংশবাবদ বিতরণ করা হবে প্রায় ২০৯ কোটি টাকা। ঘোষিত এই লভ্যাংশের বড় অংশই পাবেন কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা। লভ্যাংশবাবদ তাঁরা পাবেন প্রায় ১৩২ কোটি ৫২ লাখ টাকা। কারণ, গত সেপ্টেম্বর শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের ৬৩ শতাংশের বেশি ছিল উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে। ঘোষিত লভ্যাংশবাবদ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ পাবেন কোম্পানিটির শেয়ারের প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা। গত সেপ্টেম্বর শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের সোয়া ২২ শতাংশের বেশি ছিল তাঁদের হাতে। সেই হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশবাবদ পাবেন প্রায় ৪৭ কোটি টাকা। ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ বাবদ ২৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা পাবেন। গত সেপ্টেম্বর শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের প্রায় সাড়ে ১৩ শতাংশ ছিল ব্যক্তিশ্রেণির বিনিয়োগকারীদের হাতে। আর কোম্পানিটির শেয়ারের বিদেশি বিনিয়োগকারীরা লভ্যাংশ বাবদ পাবেন ১ কোটি ৬৭ লাখ টাকা।
আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে লাফার্জহোলসিম ২ হাজার ১৬৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। গত বছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৬৯ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে কোম্পানিটির ব্যবসা বেড়েছে ৯৭ কোটি টাকা বা ৫ শতাংশের বেশি। ব্যবসা যতটা বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি বেড়েছে উৎপাদন খরচ। গত বছরের প্রথম ৯ মাসে ২ হাজার ৬৯ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে কোম্পানিটির উৎপাদন খরচ ছিল ১ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ২ হাজার ১৬৬ কোটি টাকার ব্যবসার বিপরীতে কোম্পানিটির উৎপাদন খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৫৫২ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ৯৭ কোটি টাকার বিক্রি বৃদ্ধির বিপরীতে উৎপাদন খরচ বেড়েছে ১২৭ কোটি টাকা। তবে চলতি বছরের ৯ মাসে কোম্পানিটির আর্থিক খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে সুদ আয়। এ কারণে কোম্পানিটির মুনাফাও বেড়েছে।
গত বছরের চেয়ে ভালো মুনাফা ও ব্যবসার প্রবৃদ্ধির বিষয়ে লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সিইও বলেন, সরকারি খাতের বিনিয়োগে মন্দা ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার কারণে নির্মাণশিল্প খাত চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। তা সত্ত্বেও লাফার্জহোলসিমের ব্যবসায় ভালো করেছে। লাফার্জহোলসিমের পণ্য ও সেবার প্রতি ক্রেতাদের আস্থার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে।
দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল লাফার্জহোলসিমের প্রতিটি শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৫১ টাকা ২০ পয়সা। এদিন কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ১০ পয়সা কমেছে।