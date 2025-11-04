আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে মুন্নু সিরামিক

সপ্তাহের তৃতীয় দিন আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে মোট ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকার। রোববার লেনদেন হয়েছে ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকার। অর্থাৎ রোববারের পর টানা দুই দিন ডিএসইতে লেনদেন কমল।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ১৯ দশমিক ০৭ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৪১ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৫৫ দশমিক ৭১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১০ দশমিক ৯০ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০২ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস ৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯৪৬ দশমিক ২৫ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৪ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৭৭টি এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে মুন্নু সিরামিক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মুন্নু সিরামিক। গতকাল সোমবার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম হয়েছে ৮৪ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মুন্নু ফেব্রিকস। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৯ টাকা ১০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে মুন্নু অ্যাগ্রো। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩০৮ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৩৫ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে আনোয়ার গ্যালভানাইজিং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৪ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল। শেয়ারটির দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫ টাকা ৮০ পয়সা।