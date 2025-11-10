আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে পাওয়ার গ্রিড

সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন নেমে এসেছে ৩০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ লেনদেন হয়েছে ৩৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকার। গতকাল রোববার লেনদেন হয়েছিল ৪০২ কোটি ২০ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬০ দশমিক ৭৫ পয়েন্ট। রোববারের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৩৯ দশমিক ১৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৯ শতাংশ। ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১০ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক কমেছে ১১ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৬ শতাংশ। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ১ হাজার ৯১০ দশমিক ৩০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭০টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৭৫টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪১টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ লেনদেনের শীর্ষে আছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৮ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ১৩ দশমিক ১২ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সমতা লেদার। রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৮৩ টাকা ৩০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৬০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রানার অটো। রোববার এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৮ টাকা ৫০ পয়সা; অর্থাৎ আজ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ১৪ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সোনালী আঁশ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১০ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২২০ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে মালেক স্পিনিং। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। রোববার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৭ টাকা ১০ পয়সা।