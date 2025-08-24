যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ রোববার চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ লেনদেন ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২০০ দশমিক ৬২ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১৮৪টি কোম্পানির শেয়ারের এবং কমেছে ১৯০টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ২৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এসআইবিএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ বা ৫০ পয়সা। গত বৃহস্পতিবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৬ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৫০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৭০ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ৪ দশমিক ১ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ১০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে বে লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪ দশমিক ২ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা এমেরাল্ড অয়েলের শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৫২ শতাংশ বা ২ টাকা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১৯ টাকা।