আজ শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে পূবালী ব্যাংক

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬৩৩ কোটি ৯১ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৬৯৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। সোমবার লেনদেন হয়েছিল ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১৭৪ দশমিক ৪০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৪ দশমিক ০১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৮ দশমিক ৮৬ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৯৩ দশমিক ৫৯ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৬ দশমিক ৬৫ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৩৪টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ১৯১টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে পূবালী ব্যাংক।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে পূবালী ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ২৩ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইসলামী ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪১ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৪৩ টাকা ৮০ পয়সা। দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮২ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। গতকাল দাম ছিল ৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৪ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৮ টাকা ৭০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে আইসিবি এমপ্লয়িসফার্স্ট প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ টাকা ৮০ পয়সা।