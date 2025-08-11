শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য গতকাল রোববারের তুলনায় লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৬১০ কোটি ৮৬ লাখ টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১২১টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২০১টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৮৩টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্যানুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সি পার্লের।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে সি পার্ল। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ০৪ শতাংশ বা ৪ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৪৯ দশমিক ৭ টাকা, আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৩ দশমিক ৭ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে জি কিউ বলপেন। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ১৬ দশমিক ৭০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৪৭ দশমিক ৮ টাকা, আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৬৩ দশমিক ৫ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা মিডল্যান্ড ব্যাংকের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ বা ১ দশমিক ২০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৮ দশমিক ৯ টাকা, আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ দশমিক ১ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে তিতাস গ্যাস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ১৬ শতাংশ বা ১ দশমিক ৩ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ১০ টাকা, আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২২ দশমিক ৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা রহিমা ফুডের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা ৮ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১৬০ টাকা, আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬৮ দশমিক ৯০ টাকা।