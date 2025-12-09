আজ দাম কমার শীর্ষে প্রোগ্রেসিভ লাইফ

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইর লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৪৫৮ কোটি ৩ লাখ টাকার। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৩৬৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। গত রোববার লেনদেন হয়েছিল ২৬৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকার। অর্থাৎ রোববারের পর প্রতিদিনই লেনদেন বেড়েছে।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯৬২ দশমিক ৯০ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৬ দশমিক ৬১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৫ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৯ দশমিক ২৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১১ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৩ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯০৭ দশমিক ৭৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৪ দশমিক ৮২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩১৭টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৩৫টির ও অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রোগ্রেসিভ লাইফ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও শীর্ষে আছে প্রোগ্রেসিভ লাইফ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪২ টাকা ৮০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৫ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জাহিন টেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে পিপলস লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫৮ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে সিমটেক্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ২৪ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২৩ টাকা ২০ পয়সা।