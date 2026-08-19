ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন

ফেডারেল ইনস্যুরেন্স পিএলসির ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্প্রতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে কোম্পানির ২০২৫ সালের বার্ষিক হিসাব ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।
কোম্পানির চেয়ারম্যান এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ভাইস চেয়ারম্যান ইলিয়াস সিদ্দিকী; নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন জামাল; অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মো. গিয়াস উদ্দিন; বিনিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান আবেদা আক্তার; মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটি এবং গ্রাহক সুরক্ষা ও অভিযোগ প্রতিকার কমিটির চেয়ারম্যান মো. মাহফুজুর রহমান; সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানি সচিব শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া কোম্পানির পরিচালক মোরশেদুল শফি, খাদিজাতুল আনোয়ার, তাহরির নাওয়াজ, তৌফিকুল ইসলাম চৌধুরী, তৌহিদুল আলম, মমতাজ বেগম, রাকিবুল হক, হাসিনা বানু, আবরারুল হক ও জিয়া উদ্দিন; বিকল্প পরিচালক সৈয়দ আমজাদ হোসেন ও রাশেদা বেগম; মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এম এম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং সিএফও মাসুদ হোসাইনসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ফেডারেল ইনস্যুরেন্সের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ক্রেডিট রেটিং ‘এএএ’ অর্জনে শেয়ারহোল্ডাররা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়া ও ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, ইরান-আমেরিকা-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব সত্ত্বেও কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে নগদ লভ্যাংশ দেওয়ায় শেয়ারহোল্ডাররা সন্তোষ প্রকাশ করেন।