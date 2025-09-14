শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

সপ্তাহের প্রথম দিন আজ রোববার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমছে। বেশ কিছুদিন পর গত সপ্তাহে লেনদেন এক হাজার কোটি টাকার নিচে নেমে আসে। ডিএসইতে আজ মোট ৭৩২ দশমিক ৫৬ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে মোট ৭৭৮ দশমিক ৩২ কোটি টাকার বেশি।
আজ ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৫৫ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ কমে ৫ হাজার ৪৬৮ পয়েন্টে নেমে এসেছে। এ ছাড়া ডিএসইএস ১০ দশমিক ৯০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৮৫ পয়েন্টে নেমেছে। নির্বাচিত ভালো শেয়ারগুলোর সূচক ডিএস৩০ সূচক কমেছে ২২ দশমিক শূন্য ৩ পয়েন্ট। সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ১২৯ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট।
আজ ডিএসইতে দাম বেড়েছে ৬৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে ছিল এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেড।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেড। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ দশমিক ৮ টাকা। অর্থাৎ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ বা ২ দশমিক ১০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে দেশবন্ধু। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২১ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৪ টাকা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ বা ২ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে একমি পেস্টিসাইড। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ১৭ দশমিক ২০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৮ দশমিক ৬০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ বা ১ দশমিক ৪ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এশিয়াটিক ল্যাব। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ১৮ শতাংশ বা ২ দশমিক ৯ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫৫ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৫৮ দশমিক ৮০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা তমিজ টেক্সটাইলের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ বা ৭ দশমিক ২০ টাকা। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৫৬ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৬৩ দশমিক ২০ টাকা।