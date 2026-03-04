শেয়ারবাজার

আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে সি পার্ল

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৮২ কোটি ৩৭ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৮৮৫ কোটি ১২ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩২৩ দশমিক শূন্য ৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২ দশমিক শূন্য ৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬২ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ৪৫ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২২৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১১২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

সি পার্ল

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে সি পার্ল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৫ টাকা ৩০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৩৭ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৯ শতাংশ।

ইনটেক

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইনটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ এর দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ।

ওরিয়ন ইনফিউশন

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ওরিয়ন ইনফিউশন। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ। গত কার্যদিবসে দাম ছিল ৩৬৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৮৩ টাকা ৯০ পয়সা।

দেশ গার্মেন্টস

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে দেশ গার্মেন্টস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১০৫ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০৯ টাকা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট

মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২ টাকা ৭০০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২ টাকা ৮০ পয়সা।

আরও পড়ুন