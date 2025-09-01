শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ সোমবার চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১৮১ দশমিক ১৩ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১১৯টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২৪৪টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৩৫টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনটেক।
আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনটেক লিমিটেড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ বা ৩ দশমিক ১ টাকা। গতকাল রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩১ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩৪ দশমিক ১ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে দেশ গার্মেন্টস। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৭ শতাংশ বা ১২ দশমিক ৭০ টাকা। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১২৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৪০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে বঙ্গস। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ বা ১২ দশমিক ৮ টাকা। রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১২৮ দশমিক ৫০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৪১ দশমিক ৩ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে পপুলার লাইফ। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ বা ৩ দশমিক ৯০ টাকা। রোববার দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৫০ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫৪ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে চার্টার্ড লাইফ ইনস্যুরেন্স। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ বা ৪ দশমিক ২০ টাকা। রোববার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫৬ টাকা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম হয়েছে ৬০ দশমিক ২০ টাকা।