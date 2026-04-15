আজ দাম কমার শীর্ষে আরামিট সিমেন্ট

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮৩৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকার। গত সোমবার লেনদেন হয়েছিল ৭৯৩ কোটি ৪২ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ২৫৪ দশমিক ৯৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২৪ দশমিক ৬৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬৬ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৮ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮২ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৮৪ দশমিক ২০ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৩ দশমিক ১৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৩৯টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৯০টির ও অপরিবর্তিত আছে ৬৪টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আরামিট সিমেন্ট। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১২ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ১১ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৯১ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ব্যাংক এশিয়া। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ২২ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ১৮ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সিএপিএম বিডিবিএল। গত কার্যদিবসে এই ইউনিটের দাম ছিল ১৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১২ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৩ দশমিক ০৩ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাটলাস বাংলাদেশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭১ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬৯ টাকা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক ৯৫ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৯ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৮ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ।