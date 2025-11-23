আজ দাম কমার শীর্ষে ইপিজিএল

আজ রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কমলেও সূচক বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৩৮৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ারের। গত বৃহস্পতিবার লেনদেন হয়েছে ৪৪৫ কোটি ২২ লাখ টাকার। গত বুধবার লেনদেন হয়েছিল ৪২০ কোটি ৫৫ লাখ টাকার শেয়ারের। গত সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিনই লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ নতুন সপ্তাহের প্রথম দিনে তা ৩০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এল।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৯১৫ দশমিক ৭০ পয়েন্ট। বৃহস্পতিবারের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৪৬ দশমিক ৭৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ। আরেক সূচক ডিএসইএস ১ হাজার অতিক্রম করেছে। আজ এই সূচক ৯ দশমিক ৪১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ২৭ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট হয়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৮৩ দশমিক ২৫ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৫ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৫০টি কোম্পানির শেয়ারের। অপর দিকে দাম কমেছে ৮৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে ইপিজিএল।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে ইপিজিএল। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৭ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১৬ টাকা ২০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মেঘনা সিমেন্ট। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৭ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই শেয়ারের দাম ছিল ২৯ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ২৭ টাকা ৫০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আরএসআরএম। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। বৃহস্পতিবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আনলিমা ইয়ার্ন। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৮ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে শেয়ারটির দাম কমে হয়েছে ১৮ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে এইচডব্লিউএ ওয়েল টেক্সটাইল। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭১ শতাংশ। বৃহস্পতিবার শেয়ারটির দাম ছিল ৪২ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৪০ টাকা ৪০ পয়সা।