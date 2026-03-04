শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে জিএসপি ফাইন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ বুধবার সপ্তাহের চতুর্থ দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৮২ কোটি ৩৭ লাখ টাকার। গতকাল মঙ্গলবার লেনদেন হয়েছে ৮৮৫ কোটি ১২ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৩২৩ দশমিক শূন্য ৩ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ২ দশমিক শূন্য ৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ৬২ দশমিক ৫০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক শূন্য দশমিক ৮৭ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক কমে হয়েছে ২ হাজার ৪৫ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ৪ দশমিক ৭৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২২৭টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১১২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টি কোম্পানির শেয়ারের। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

জিএসপি ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে জিএসপি ফাইন্যান্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

ইউনিয়ন ক্যাপিটাল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ইউনিয়ন ক্যাপিটাল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ।

সোনারগাঁও টেক্সটাইল

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে সোনারগাঁও টেক্সটাইল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪২ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ।

গ্রামীণফোন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে গ্রামীণফোন। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ২৫৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ২৪৪ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

বিআইএফসি

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে বিআইএফসি। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

