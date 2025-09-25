শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে নাভানা সিএনজি

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেন ও মূল্যসূচক উভয়ই বেড়েছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই উত্থান হয়েছে।
এদিকে কয়েক দিন ধরে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমার পর আজ বেড়েছে। গত কয়েক দিন লেনদেন ছিল ৫০০ কোটি টাকার ঘরে। আজ তা বেড়ে ৭০০ কোটি টাকার ঘরে উঠেছে। মোট লেনদেন হয়েছে ৭০৮ দশমিক ৯৪ কোটি টাকার। গতকাল বুধবার লেনদেন হয়েছে ৫৭৬ কোটি টাকার বেশি।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৪১৫ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ২২ দশমিক ৪৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ। ডিএসইএস উঠেছে ১ হাজার ১৭১ পয়েন্টে। আজ বেড়েছে প্রায় ৬ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১০৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১৭ দশমিক ৭৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১৭৫টি কোম্পানির শেয়ার। দাম কমেছে ১৫৭টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৬টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে নাভানা সিএনজি। আজ লেনদেনে ব্যাংকের দাপট দেখা যাচ্ছে। শীর্ষ পাঁচটি কোম্পানির তিনটিই ব্যাংক কোম্পানি।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে নাভানা সিএনজি। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২৩ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২৫ দশমিক ৭০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৪০ টাকা। দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে আইএফআইসি ব্যাংক। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৪ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৫ দশমিক ৩০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ১৬ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ১০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা সিমটেক্সের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২০ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২২ দশমিক ১০ টাকা।