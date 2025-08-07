যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য গত সোমবারের চেয়ে কম লেনদেন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭০৬ দশমিক ৪০ কোটি টাকার বেশি। আজ অবশ্য ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ৭৬টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৬৮টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৫১টি কোম্পানির শেয়ার। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে আইসিবি এএমসিএল।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৮৪ শতাংশ বা ৪০ পয়সা। বুধবার দিন শেষে এর দাম ছিল ৫ দশমিক ১ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪ দশমিক ৭০ টাকা।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ বা ৬০ পয়সা। আজ দাম হয়েছে ৭ দশমিক ৩০ টাকা। বুধবার দাম ছিল ৭ দশমিক ৯ টাকা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে তুং হাই নিটিং। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ বা ২০ পয়সা। বুধবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ২ দশমিক ৯০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৭০ টাকা।
চতুর্থ স্থানে আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বা ২০ পয়সা। বুধবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ২০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম হয়েছে ৩ টাকা।
পঞ্চম স্থানে থাকা কর্ণফুলী ইনস্যুরেন্সের শেয়ারের দাম কমেছে ৬ দশমিক ১৩ শতাংশ বা ২ টাকা। বুধবার দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৩২ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ৩০ দশমিক ৬০ টাকা।