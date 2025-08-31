ডেনিম উৎপাদন বাড়াতে নতুন যন্ত্রপাতি আনছে ইটিএল

এভিন্স টেক্সটাইল লিমিটেডের (ইটিএল) পরিচালনা পর্ষদ ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ডেনিম ফেব্রিক উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটের দেওয়া এক ঘোষণায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গতকাল শনিবার (৩০ আগস্ট) অনুষ্ঠিত এভিন্স টেক্সটাইলসের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেসব যন্ত্রপাতি আনা হবে, সেগুলো হলো—এক সেট কনটিনেয়াস ডেনিম ডাইং সাইজিং মেশিন উইথ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেসরিজ ও এক সেট হাইস্পিড ওয়ার্পিং মেশিন উইথ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেসরিজ।
মোট মূল্য (ফ্রেইটসহ) ধরা হয়েছে ১২ লাখ মার্কিন ডলার। চলতি বিনিময় হার (৩০ আগস্ট ২০২৫ অনুযায়ী) ১ ডলার=১২১ দশমিক ৮৬ টাকা হিসাবে এর মূল্য দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৪ কোটি ৬২ লাখ ৩২ হাজার টাকা।
ইটিএল বলছে, নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজনের ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। সেই সঙ্গে দেশীয় ও রপ্তানি বাজারে মানসম্পন্ন ডেনিমের চাহিদা মেটাতে প্রতিষ্ঠানটি আরও সক্ষমতা অর্জন করবে।
এভিন্স টেক্সটাইল ২০২৪ সালে ২ দশমিক ৫০ শতাংশ, ২০২৩ সালে ২ দশমিক ২৫ শতাংশ, ২০২২ সালে ২ শতাংশ ও ২০২১ সালে ২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।
আজ সকালে এই প্রতিবেদন লেখার সময় কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ১১ টাকা। কোম্পানিটির অনুমোদিত মূলধন ৩৫০ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধন ১৮৩ দশমিক ৭৪ কোটি টাকা।