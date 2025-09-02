শেয়ারবাজার

যে পাঁচ কোম্পানির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেশি কমল

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

আজ মঙ্গলবার চলতি সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ আবার লেনদেন বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৭৮ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ দাম বেড়েছে ২২০টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ১৩১টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৪৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে।

জিএসপি ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে জিএসপি ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮২ শতাংশ বা ৩০ পয়সা। গতকাল সোমবার দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ১০ টাকা।

প্রাইম ফিন্যান্স

ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ৪০ শতাংশ বা ২০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ২ দশমিক ৫০ টাকা। গতকাল এর দাম ছিল ২ দশমিক ৭০ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে রিলায়েন্স ওয়ান। আজ এই ইউনিটের দাম কমেছে ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ বা ৯০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৩ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ১২ দশমিক ৯০ টাকা।

ফিনিক্স ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ফিনিক্স ফিন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ বা ২০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৩ দশমিক ৪০ টাকা। আজ দিন শেষে দাম কমে হয়েছে ৩ দশমিক ২০ টাকা।

ফারইস্ট ফিন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ফারইস্ট ফিন্যান্সের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ১০ পয়সা। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দিন শেষে এর দাম হয়েছে ১ দশমিক ৭০ টাকা।

