শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে এফএএস ফাইন্যান্স

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী।

আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৬৯৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৪৯২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার।

আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১৪০ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৫৯ দশমিক ৮১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ১৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৩৪ দশমিক ৪২ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ১২ দশমিক ৪২ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২১ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭৬ দশমিক ৯৪ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ২৬ দশমিক ৫৬ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৪৯টি কোম্পানির শেয়ারের। পাশাপাশি দাম কমেছে ৮৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৯টি কোম্পানির শেয়ারের। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজও মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স।

এফএএস ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজও শীর্ষে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮৫ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ৭৭ পয়সা।

প্রাইম ফাইন্যান্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। এই শেয়ারের দাম কমেছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সা, আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৩০ পয়সা।

প্রিমিয়ার লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৪ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭০ পয়সা।

অ্যাপোলো ইস্পাত

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাপোলো ইস্পাত। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ৮০ পয়সা।

ইন্টারন্যাশনাল লিজিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৭ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৭৩ পয়সা।

