শেয়ারবাজার

আজ দাম কমার শীর্ষে মেট্রো স্পিনিং

বাণিজ্য ডেস্ক

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় কর্মদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই বেড়েছে। তিনটি সূচকের মধ্যে তিনটিরই উত্থান হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৯৩ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। গতকাল সোমবার লেনদেন হয়েছে ৪১৬ কোটি ৪ লাখ টাকার।

আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ২৮৯ দশমিক ৬৯ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ১৪৮ দশমিক ২৮ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ৮৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৫৮ দশমিক ৩৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ২৩ দশমিক ২৪ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ২৪ শতাংশ বেড়েছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৩৮ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬২ দশমিক ৯৭ পয়েন্ট বা ৩ দশমিক ১৮ শতাংশ।

আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৩৩৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ১৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৭টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।

মেট্রো স্পিনিং

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে মেট্রো স্পিনিং। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৯ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৯ টাকা ৫০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ২ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ।

প্রিমিয়ার সিমেন্ট

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে প্রিমিয়ার সিমেন্ট। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৭ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

নিউ লাইন

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে নিউ লাইন। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৬০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

ডেল্টা স্পিনার্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে ডেল্টা স্পিনার্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৫ টাকা ৮০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৫ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৭২ শতাংশ।

জহীন টেক্স

মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে জহীন টেক্স। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭ টাকা। আজ দাম কমেছে ১ দশমিক ৪০ শতাংশ।

