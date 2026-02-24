আজ দাম কমার শীর্ষে মেঘনা সিমেন্ট

আজ মঙ্গলবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। তিনটি সূচকের মধ্যে প্রধান সূচকসহ দুটি সূচকেরই পতন হয়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৮২৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৭১৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকার শেয়ার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৫ হাজার ৫৪২ দশমিক ৩৬ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১০ দশমিক ৭১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ১৯ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১ হাজার ১০১ দশমিক ২০ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ১৪৩ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৮ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ১১৯টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২২১টি কোম্পানির শেয়ারের। অপরিবর্তিত আছে ৫৭টি কোম্পানির। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে এলআর গ্লোবাল। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩ টাকা ২০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৩ টাকা। আজ দাম কমেছে ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৩৩ টাকা। আজ দাম কমে হয়েছে ৩১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৫ দশমিক ১৫ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে জিবিবি পাওয়ার। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৮ টাকা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে সাইফ পাওয়ারটেক। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬ টাকা ৬০ পয়সা। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে কেঅ্যান্ডকিউ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৪৮৮ টাকা ৮০ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৪৬৮ টাকা ৪০ পয়সা। আজ দাম কমেছে ৪ দশমিক ১৭ শতাংশ।
