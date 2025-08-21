শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধিতে শীর্ষ পাঁচ কোম্পানি

আজ বৃহস্পতিবার চলতি সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস। শেয়ারবাজারের লেনদেন শেষ হয়েছে। কয়েক দিন ধরেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেনে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। আজ অবশ্য লেনদেন কমেছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৭৬৬ দশমিক ৭৮ কোটি টাকার বেশি। আজ ঢাকার শেয়ারবাজারের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী।
আজ দাম বেড়েছে ১১৭টি কোম্পানির শেয়ারের এবং দাম কমেছে ২০৮টি কোম্পানির শেয়ারের। সেই সঙ্গে অপরিবর্তিত আছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেড।
গতকাল বুধবারের মতো আজও মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক লিমিটেডের শেয়ার। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ১০ শতাংশ বা ৬ দশমিক ৬ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৬৬ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৭২ দশমিক ৬০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে সমতা লেদার কমপ্লেক্স। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯১ শতাংশ বা ৯ দশমিক ৪০ টাকা। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৯৪ দশমিক ৮ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১০৪ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে থাকা সালভো কেমিক্যালের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ বা ২ দশমিক ৭০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ২৭ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে লিগ্যাসি ফুটওয়্যার। আজ এই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ২৭ শতাংশ বা ৬ দশমিক ৩০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৬৭ দশমিক ৯ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭৪ দশমিক ২০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা কে অ্যান্ড কিউর শেয়ারের দাম বেড়েছে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ বা ২৮ দশমিক ৩০ টাকা। গতকাল দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ছিল ৩২৩ দশমিক ৮০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩৫২ দশমিক ১০ টাকা।