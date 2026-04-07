আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে লাভেলো

আজ মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন শেষ হয়েছে। আজ লেনদেন ও সূচক—উভয়ই বেড়েছে। আজ লেনদেন হয়েছে ৫৯৭ কোটি ০১ লাখ টাকার। গতকাল ৪৭০ কোটি ৭৯ লাখ টাকার।
আজ দিন শেষে ঢাকার শেয়ারবাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ১৫৬ দশমিক ৮৭ পয়েন্ট। আগের কর্মদিবসের তুলনায় সূচকটি বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪৫ দশমিক ৮১ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৫ দশমিক ৪৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৭১ দশমিক ৩৭ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৬ দশমিক ৯২ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৮৬ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৭৫টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ৭০টির ও অপরিবর্তিত আছে ৪৮টি কোম্পানির শেয়ারের দাম। দেখে নেওয়া যাক, আজ মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে কোন কোম্পানিগুলো।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে লাভেলো। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৮ টাকা ১০ পয়সা। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়ে হয়েছে ৭৪ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ অটোকারস। গত কার্যদিবসে এই শেয়ারের দাম ছিল ১৮৩ টাকা ১০ পয়সা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০১ টাকা ৩০ পয়সা। আজ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে একমি পেস্টিসাইড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৯০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ২১ টাকা ২০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ২৩ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে রানার অটো। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৩৬ টাকা ৭০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা ৩০ পয়সা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে কেডিএস অ্যাক্সেসরিজ। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ৩২ শতাংশ। গত কার্যদিবসে এর দাম ছিল ৪২ টাকা ৯০ পয়সা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ৪৬ টাকা ৯০ পয়সা।