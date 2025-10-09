শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে রহিমা ফুড

সপ্তাহের শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল্যসূচক ও লেনদেন উভয়ই কমেছে। আজ প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকেরই পতন হয়েছে।
আজ ডিএসইতে লেনদেন আবারও ৫০০ কোটি টাকার ঘরে নেমে এসেছে। লেনদেন হয়েছে ৫৩০ দশমিক ১৮ কোটি টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছিল ৬১১ দশমিক ৮৭ কোটি টাকার।
আজকের লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ডিএসইএক্স দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ২৮৩ দশমিক ৭১ পয়েন্টে। গত দিনের তুলনায় সূচকটি কমেছে ৫৪ দশমিক ১৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ০১ শতাংশ। ডিএসইএস নেমেছে ১ হাজার ১৩৪ দশমিক ২৬ পয়েন্টে। আজ কমেছে ১৪ দশমিক ৯১ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ২৯ শতাংশ। এ ছাড়া শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচকের মান কমে হয়েছে ২ হাজার ৩৩ দশমিক ০৪ পয়েন্ট। সূচকটি কমেছে ১৮ দশমিক ৪৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৯০ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারের। দাম কমেছে ২৯২টি কোম্পানির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৪টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ ঢাকার শেয়ারবাজারে মূল্যবৃদ্ধির শীর্ষে আছে রহিমা ফুড।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ প্রথম স্থানে আছে রহিমা ফুড। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৪১ দশমিক ৬০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ১৫৪ দশমিক ৪০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯ দশমিক ০৩ শতাংশ।
ডিএসইর ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে ডমিনেজ। গতকাল বুধবার এই শেয়ারের দাম ছিল ১৯ দশমিক ৩০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ২০ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। বুধবার শেয়ারটির দাম ছিল ৩ দশমিক ৭০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৯০ টাকা। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে একমি পেস্টিসাইড। আজ এই শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ। গতকাল বুধবার এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১৬ টাকা। আজ দিন শেষে দাম বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ৭০ টাকা।
মূল্যবৃদ্ধির দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে থাকা ভ্যানগার্ড এএমএলের শেয়ারের দাম বেড়েছে ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। গতকাল দিন শেষে এই শেয়ারের দাম ছিল ৭ দশমিক ১০ টাকা। আজ দাম বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৪০ টাকা।