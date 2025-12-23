আজ দাম কমার শীর্ষে প্রিমিয়ার লিজিং

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন বাড়লেও সূচক কমেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি ছিল নিম্নমুখী।
আজ ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪০৭ কোটি ৪১ লাখ টাকার। গতকাল লেনদেন হয়েছে ৩৯৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকার।
আজ লেনদেন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে হয়েছে ৪ হাজার ৮৬০ দশমিক ৬২ পয়েন্ট। গতকালের তুলনায় সূচকটি কমেছে ১৩ দশমিক ৮৯ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সূচক ডিএসইএস কমে হয়েছে ১০০২ দশমিক ৫৮ পয়েন্ট। আজ এই সূচক ৪ দশমিক ২১ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ৪১ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএস৩০ সূচক বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৮৭৩ দশমিক ১৭ পয়েন্ট। সূচকটি বেড়েছে ১ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট বা শূন্য দশমিক ০৯ শতাংশ।
আজ দিন শেষে দাম বেড়েছে ৮৪টি কোম্পানির শেয়ারের। কমেছে ২৪২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৬৩টি কোম্পানির। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, আজ মূল্যহ্রাসের শীর্ষে আছে প্রিমিয়ার লিজিং।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ শীর্ষে আছে প্রিমিয়ার লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৬৬ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৬০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ দ্বিতীয় স্থানে আছে এফএএস ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ। গতকাল এই শেয়ারের দাম ছিল ৭৯ পয়সা। আজ দাম কমে হয়েছে ৭২ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ তৃতীয় স্থানে আছে ফারইস্ট ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ৭০ পয়সা; আজ দাম কমে হয়েছে ৬৪ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ চতুর্থ স্থানে আছে প্রাইম ফাইন্যান্স। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গতকাল এই কোম্পানির শেয়ারের দাম ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা; আজ দাম কমে হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা।
মূল্যহ্রাসের দিক থেকে আজ পঞ্চম স্থানে আছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং। আজ এই শেয়ারের দাম কমেছে ৮ শতাংশ। গতকাল শেয়ারটির দাম ছিল ৭৫ পয়সা। আজ দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমে হয়েছে ৬৯ পয়সা।